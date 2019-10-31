修例風波：警方記者會一度中斷　官媒批記者充當暴徒「保護傘」

《逃犯條例》修訂風波未平，警民衝突升級。警方周一（28日）舉行的記者會曾一度遭在場佩戴記協證件的女記者抗議而中斷。對此，官媒周四（31日）發表文章，批評「黑記者」為暴徒充當「保護傘」，假新聞、歪曲報道層出不窮；反映香港記協發出記者證制度門檻過低，充斥漏洞和不足，香港絕不容許這些「記者」作惡造假。

文章指出，在4個多月來的示威活動中，黑記者、假記者在香港街頭橫行，肆意虛構陷害及醜化警方執法的新聞，令局勢亂上加亂。而自8月開始，記者在警方記者會的鬧事場面屢見不鮮，為暴徒張目同時批鬥警方、圍攻內媒記者，至周一有持香港記者協會的證件的記者，揚言到警方記者會現場「抗議」、而非採訪，其行為蠻橫囂張，令人錯愕。

文章續指，這些「記者」猖狂作惡，製造各類虛假及煽動性信息，通過連登、電報等社交平台及即時通訊軟件，滲透給年輕人，鼓動市民仇視警方，引起警民衝突，升級暴徒的暴力活動。

文章批評，香港記協不僅不加以制止假記者、黑記者的猖獗亂象，反而助紂為虐、推波助瀾，縱容披着記者外衣的暴徒。這些所謂「記者」在衝突現場攻擊警察、掩護暴徒，在記者會上興風作浪、煽風點火，與暴徒「一丘之貉」。另呼籲香港不僅需要依法處置上街打砸的暴徒，也要依法處置這些假記者、黑記者。