24歲女生省錢養弟治病　1日只用2元人仔僅重48磅

貴州銅仁市一名24歲的女大學生吳花燕，自小父母雙亡、家境貧困，獨自撐起照顧患病弟弟的重責，為省錢結果導致自己營養不良，身高只停留在1.35米，體重只得21.5公斤。她日前更被診斷出心臟患有惡疾，因高昂的手術費，幾乎想放棄治療。所幸其故事引起社會關注，最後通過愛心眾籌，籌到手術費治療。

吳女出生在貧困家庭，4歲時母親去世，而父親亦在她18歲時患上肝硬化，因沒錢醫治而病逝；後來弟弟又被查出患有精神疾病，兩人雖被同為貧困戶的大伯收養，但她獨自承擔照顧弟弟的責任，為存治病錢而每天只吃辣椒拌白飯，有時更選擇挨餓，平均每日僅花2元（人民幣‧下同，約2.3港元）在飲食上。

雖然吳女早年考入貴州盛華職業學院讀書，除每年可獲近7000元（約7933港元）的獎學金及助學金外，更身兼兩份兼職月賺600元（約668港元）。原以為可紓緩貧困的生活，未料她前年底因營養不良及過度操勞，她開始失眠無力、腳腫起瘡，強忍至今年初已雙腳浮腫，其同學探望時見狀才堅持背她去醫院，病情才被揭發。

醫生表示，吳女心臟有嚴重問題，即便接受手術，手術費就要20萬元（22.7萬港元），加上治療更高達60萬元（約68萬港元），吳女得知後曾表示要放棄治療。所幸吳女悲慘的身世獲得社會各界關注，為其籌集47萬元（約53.3萬港元）。吳女得知後，不斷接受採訪及慰問電話，發出感謝信答謝。

吳女接受內媒採訪時表示，等自己病好後會用餘生報答社會，幫助更需要幫助的人。吳女又哭着稱：「容我這次不禮貌的關手機，我希望暫時休息兩天，好好睡個覺，希望大家能夠理解。」