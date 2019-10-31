省政府上月實施反間諜法　為全國首個地方立法

浙江省政府周四（31日）上午召開新聞會，表示《浙江省反間諜安全防範辦法》（下稱《辦法》）已於今年9月1日開始實施，是全國首個反間諜地方立法，主要防範制止間諜行為、維護國家安全。

浙江省國家安全廳廳長黃寶坤指出，境外間諜情報機關對中國的間諜情報活動從未停止，而浙江既是改革開放前沿地區，是反間諜鬥爭前沿城市，反間諜安全防範形勢複雜，迫切需要通過立法動員民眾參與。

黃寶坤強調，反間諜安全防範是維護國家安全利益、維護社會政治穩定的一項重要工作。由於間諜活動會滲透到政治、經濟、軍事、文化、社會管理各個方面，既要發揮好國家安全機關的專業專長，也要加強人民防線。

浙江省司法廳一級巡視員楊必明指出，《辦法》是繼《浙江省國家安全技術保衞辦法》之後，第二個反間諜立法，標誌浙江反間諜安全防範制度從「技術防範」拓展到「人防」，形成相對完備的地方制度體系。

據悉，《辦法》包括完善反間諜安全防範管理體制；落實單位主體責任，對企業、其他組織落實反間諜安全防範主體規定責任；確立了每年11月1日開展反間諜安全防範宣傳工作；完善問責機制，對不履行或不正確履行反間諜安全防範義務的企業、個人、公職人員等，予以問責。