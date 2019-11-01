不滿30歲未出嫁兼事業無成　惡母暴打女兒被刑拘

家人間發生矛盾，暴力絕非解決方法。江蘇常州市一名王姓婦人近日與林姓女兒起爭執，一怒之下拿鐵棍狂毆後者；林女不甘被打，隨即報警求助，並要求母親拿出8萬元人民幣（約9.07萬港元），否則不肯調解，令王婦氣得多次昏厥。目前，王婦因涉嫌故意傷害罪，被警方刑拘。

事發於9月8日晚，民警趕到王婦開設的飯店時，王婦怒氣未消，直言︰「我想打死她！」民警隨即要求兩人返回派出所，以便警方為林女驗傷，惟王婦拒不配合，揚言「我打的是我女兒」。民警及後了解到，林女此前亦曾多次被母親毆打，惟此次她拒絕調解，警方遂強行帶走王婦。後經法醫鑑定，林女的腿部、臀部、手肘等多處存大面積瘀青，判定屬二級輕傷。

警方了解後，才得知母女矛盾源於催婚引起。王婦不滿女兒今年已30歲，卻一直未有嫁人，此次不顧家人獨自到外地打工，卻沒「混出個啥名堂」，一年前回家幫忙，卻不認真工作；王婦的兒子早前計劃結婚，她便為兒子買了一套婚房，未料女兒認定自己「重男輕女」，結果雙方經常為此爭執，王婦無法忍受女兒頂嘴，一怒之下暴打對方。

警方早前介入兩人糾紛時，曾多次讓兩人簽下《調解協議書》，也多次向二人發放《反家暴告誡書》，重申家暴後果嚴重，惟王婦始終未有理會。調解員事後已介入，惟林女向父親表明，自己長期遭受母親虐打，身心受到嚴重傷害，要求她賠償8萬元方可諒解，否則免談。王婦得知女兒的諒解的「條件」後，氣到幾次暈厥，亦後悔不已。