女科長貪污公款買首飾　受查時仲公主病發︰我想回家

浙江杭州建德市道路運輸管理處財務科前科長包淥瓊，早前因貪污公款逾300萬獲刑，震驚全市。浙江杭州市紀委監委公眾號「清廉杭州」近日披露了包淥瓊案情，指她因「公主病發」、虛榮心作祟而犯案，受查時又不斷抱怨，稱「我不想坐牢，我想回家」、「我不想穿難看的囚服，沒有吹風機，我不想洗頭」。

通報指，包淥瓊時常會表現出公主似的嬌氣和柔弱，今年4月1日在丈夫和部門高層陪伴下，向建德市監察委員會自首時，自稱貪污了260萬元（人民幣．下同，約294萬港元）公款，天真地以為自首講清楚了犯罪事實，便能和丈夫一起回家。惟當局經查後，發現她從2016年1月20日開始，實際貪污足足307萬元（約348萬港元）公款，她竟表示「我怎麼貪污了這麼多錢啊！接下來可怎麼辦」，還大哭起來，孩子氣地喊着要回家。

通報形容，包淥瓊受虛榮心作祟影響，即使經濟收入水平無法承載她的「公主虛榮心」，仍以挪用公款的方式，來應付自己從小養成的揮金無度習慣。據通報，她貪污的307萬元公款中，其中242萬元（約274萬港元）用於購買水晶飾品。另因她兼顧會計和出納的職責，令兩者失去了互相監督的作用，才讓她連續3年貪污公款卻不為人知。最終，她在今年8月14日被判處有期徒刑6年，並處罰金40萬元（約45萬港元）。