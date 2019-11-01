潮興寵物餐廳缺法規監管　衞生安全存隱患

對於工作繁忙，生活節奏急速的都市人來說，大多沒有時間和精力飼養寵物，標榜「買杯咖啡」便可被一大群可愛貓咪小狗包圍的寵物餐廳，便成為「奴才」的絕佳去處。近年來，北京的貓主題餐廳愈來愈多，餐廳裏貓的數量和種類亦更加豐富，然而因市政府對寵物主題餐廳如何管理未有明確規定，在有限空間內飼養大量寵物的同時售賣餐食，其衞生安全情況引起市民擔憂。

北京現時的貓主題餐廳不但裝修布置全與貓相關，餐館裏的創意菜品也都與貓有關，貓咪形狀的甜品、飯團等，咖啡上還有各式各樣的貓爪拉花，而且店內更散養着各個品種小貓，每當顧客就餐時，貓咪就會「盡責」地跳到桌子或親暱地爬上膝頭撒嬌。店內亦會提供各種「逗貓玩具」，讓顧客在餐館邊吃飯邊隨手「擼貓」；部分店家在顧客離開時，更會悉心為客人清理身上的貓毛。

雖然貓主題餐廳收費一般較普通餐廳為貴，但對於愛貓卻不能養貓，或工作壓力沉重的白領而言，卻是治癒心靈的天堂。在北京讀書的大學生劉婷坦言，因宿舍不準養貓，她經常約喜歡貓咪的同學到貓主題咖啡館喝咖啡，「有時候在店裏一呆就是一下午」。另在北京工作的白領阿芳則指，自從去過貓主題餐廳後便成為常客，「工作不順心的時候，隨時來這裏和貓玩一會兒就治愈了」。

內地傳媒粗略統計，現時在北京的貓主題餐廳現時多達30多間，惟在熱潮背後，投訴亦漸漸增多；有曾光顧貓主題餐廳的客人坦言，近距離與貓接觸，常遇上令人尷尬的局面，例如用餐時貓咪突然在桌上便溺，甚至發現貓咪身上有寄生蟲或跳蚤。出於安全考慮，為貓咪打疫苗和驅蟲成為店家必不可少的功課，而且還要定期為貓咪洗澡和剪指甲。

「打疫苗也不等於完全沒有風險，比如貓咪身上有可能會攜帶一些致病菌」國家食品安全風險評估中心副研究員鍾凱指出，在密閉室內空間裏大量飼養寵物，存在一定的衞生隱患，疫苗雖可基本杜絕瘋狗症的風險，但寄生蟲和細菌則要看個人的免疫能力。

另一方面，新興的寵物餐廳似乎處於各部門職權的真空地帶，目前未有明確的管理規定出台。北京東城區食藥監所工作人員指出，雖然有可能會影響到食品安全，但因沒相應法規，當局只能對餐廳進行勸阻；至於西城區動物衞生監督所亦指，該局只能管理貓的產地檢疫、寵物醫療等，「貓養在哪裏並不歸我們管」。

對此，有寵物醫生坦言，沒有管理規範，就只能依靠經營者及客人的自覺，「小孩子最好接觸家養的、自己比較了解也比較放心的寵物。大人接觸完外面的寵物之後也應該勤洗手，或者給衣物消消毒」。