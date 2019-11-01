男子左腳天生9隻腳趾　因迷信苦等21年才切除

來自廣東汕尾青年阿俊面相清秀，卻經常遭人異樣目光，因為他天生患有「多趾畸形」，左腳掌共有9隻腳趾。但阿俊卻要等到21歲才接受手術將問題矯正，原因竟與迷信有關。

阿俊左腳天生多出4隻腳趾，密密麻麻地長在腳趾公附近。據指小時候家人曾帶他算命，對方指這個（腳趾畸形）是神仙「賞賜」的，千萬不要去動。

隨着年齡漸長，阿俊腳趾畸形的情況愈來愈嚴重，為避開別人的目光，他甚至選擇不出門見人，但有人上門看他，令他很不開心。因為足部畸形，他買鞋要比正常大1至2個碼，試鞋時他都盡量避免讓人看到。此外他也從不穿拖鞋外出。

為了重過新生活，阿俊決定接受手術，並於10月前往順德和平外科醫院就醫，周二（10月29日）經9小時手術，阿俊終於切除左腳多餘的4隻腳趾，並「再造」了一隻腳趾公。

該院手病畸形科主任吳祥醫生表示，經檢查發現，阿俊左腳最外側的腳趾跟正常人腳趾公外形最為接近，所以決定移植該腳趾。吳祥稱，該手術難度在於接趾部分，需利用顯微外科技術，對如髮絲般的血管、神經、肌腱等進行移植，十分精細和複雜，幸最終手術順利完成，而阿俊恢復情況良好，日後還需要進一步觀察，包括走路立線調整、負重實驗和矯正走路姿勢。

吳祥又指，阿俊的情況十分罕見，出現的機率只有100萬至200萬分之一。而引起手足畸形的原因有多方面，但約一半是來自遺傳。另外，病毒感染、吸煙、精神壓力、高齡產婦等因素也容易引發手足畸形。