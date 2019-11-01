整肅旅業歪風　清理6260名「殭屍導遊」

海南省委深改辦（自貿辦）周四（10月31日）於海口召開新聞發布會，發布中國（海南）自由貿易試驗區制度創新案例（第五批），其中提及海南創新導遊管理機制，推出導遊員工化改革，清理大批「殭屍導遊」及「殭屍旅行社」（長期沒正常經營業務，大多靠強迫遊客購物，收受佣金、回扣牟利），以規範旅遊業秩序，改善當地頻現不合理低價遊等現象。

省旅遊和文化廣電體育廳廳長孫穎表示，不合理低價遊主要由導遊實施，原因是部分個體導遊的基本工資和社保缺乏保障，因此容易鋌而走險，發生違規行為。而海南在修訂《海南經濟特區導遊人員管理規定》時，明確拓寬導遊就業渠道，導遊執業須與旅行社、導遊服務公司或者涉旅企業簽訂合約，由企業為其交納社會保險，支付勞動報酬。

報道指，自開展導遊員工化改革以來，在旅行社或導遊服務公司簽訂勞動合約並辦理社保的導遊累計有8443人，另累計清理「殭屍導遊」6260人、「殭屍旅行社」126間、不交責任險旅行社26間。同時，改革避免了旅行社少付或拖欠導遊服務費、要求導遊墊付團費、在行程中誘使遊客購物收取佣金的情況；今年上半年導遊投訴佔旅遊投訴總數的4.5%，較去年同期減少1.4%。