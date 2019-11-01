中學生女籃比賽驚現125︰2比分　網民質疑造假

體育比賽強弱懸殊，出現大比數拋棄的情況並不罕見；然而湖南省第三屆中學生運動會女子籃球比賽的賽事中，湘西苗族自治州代表隊竟在小組賽中，連續3場大比數落敗，其中周一（10月28日）與長沙市一隊的比賽中，更以大比分125比2慘敗，引起輿論熱議；有網民質疑「造假」，亦有網民直言︰「就算在州內隨便選上5個女學生，也不致這樣比數吧。」

對此，競賽組組長徐子豪指出，湘西女籃的水平本來比較薄弱，加上代表隊隊員很少練習，令自身水平較低，才導致大比分落敗；他又引述湘西隊教練指，湘西女籃隊是因應比賽而臨時組建，沒有經過專業訓練，是基層隊伍，再加師資等種種因素，才導致比數懸殊。

然而，湘西青少年籃球訓練班的吳老師接受內地傳媒採訪時表示，他早前聽說該場運動會後，亦嘗試報名參加，但得知必須是官方代表隊後放棄；他估計，官方為了應付比賽，隨意召集隊員「湊數」，才導致慘敗，「有備而去不可能是這個樣子」。他又強調，即使其訓練班並未專業，但隨意叫上幾個球員，亦不可能出現如此大比數落敗。