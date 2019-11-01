四中全會：認真實施《外商投資法》　加快市場對外開放

中央財政委員會辦公室副主任韓文秀周五（11月1日），在四中全會記者會上回應外媒記者提問時稱，中方多年來不斷健全完善各種經濟公平競爭及共同發展政策制度，強調支持民營經濟、外商投資企業發展的法治環境。

韓文秀指，中國改革開放40多年來，中方持續推進國有企業改革，實施公司制改造，完善公司治理，健全市場化經營機制，並有序退出國有「殭屍企業」，又指一般競爭性行業的國有經濟實際上只佔較小的份額，國有企業更要承擔提供公共產品和普遍服務的職能。

韓文秀稱，中方會健全支持民營經濟、外商投資企業發展的法治環境，以公平為原則的產權保護制度，要加強和改進反壟斷、反不正當競爭執法，另建立知識產權侵權懲罰性賠償制度，推進各類產權得到全面依法平等保護，營造良好的市場環境。

韓又指，對外開放是中國的基本國策，無論國際風雲如何變幻，中國開放的大門會愈開愈大，營商環境會愈來愈好，未來更要實施更大範圍、更寬領域、更深層次的開放政策，拓展對外貿易多元化，推動製造業、服務業、農業全產業擴大開放，要加快金融、電訊、教育、醫療、文化等領域開放進程，在更多領域允許外資控股或獨資經營等。

他續指，中方會推動貿易和投資自由化便利化，健全外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度，認真實施《外商投資法》，更好保護外資合法權益，促進內外資企業公平競爭，加強知識產權和企業商業秘密保護。