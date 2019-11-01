合肥破套路貸涉黑案　受害人借900萬人仔還71套房

安徽省合肥市中院周四（31日）審理一宗黑社會性質組織犯罪案，受害人多達20人，其中女黑老大獲刑25年。此案為合肥公安機關偵辦的首宗套路貸涉黑涉惡案件，也是合肥已宣判的套路貸案中，涉案金額最大的一宗。

自上世紀九十年代後期至2009年間，被告人徐維琴、邵柏春夫婦靠經營歌舞廳、夜總會及銷售假煙等起家。2012年8月，徐維琴、邵柏春成立合肥啟博商貿有限公司，假借民間借貸之名，誘使借款人簽訂借款、抵押、擔保等協議後，或肆意否認借款人​​還款事實，或以「行規」等理由將高額利息虛增為債務。在借款人不能償還下，借助訴訟、公證或者以威脅、滋擾、糾纏、辱罵等手段向借款人及其親屬索債。其中通過套路貸手段騙取、強取借款人錢財計1.1億元（人民幣，下同，約1.24億萬港元），實際獲取6600萬元（約7475萬港元）。

其中受害人李女士因開發房產需要，向徐維琴借款900萬元（約1019萬港元）。雖然李女士一直在還款，一輛新買數十萬元的轎車被用於抵債，但仍然杯水車薪。最終她將在淮南開發的房產中，當時市價總計數千萬元的71套房產用來抵債，但債務仍然沒有還清「我在合肥開的一家店，因為她（徐維琴）經常帶人來騷擾，也被迫關門，因為借了那900萬，我最後一無所有。」

法院最後裁定徐維琴及邵柏春分別判囚25年及20年，剝奪政治權利5年，並處沒收個人全部財產，其餘6名被告人分別囚16年至4年不等。