傳任韓國瑜競總主委　朱立倫稱未談過籲別無謂假設

距離台灣的總統大選舉行僅剩兩個多月，早前台媒報道，指前新北市長朱立倫願接任國民黨總統參選人韓國瑜的競選總部主委，朱周五（11月1日）出席公開活動時表示，自己沒有談過相關事宜，籲外界不要無謂假設。另新黨提名總統參選人楊世光表示，因應總統連署未達目標，新黨會在大選中支持韓國瑜。

朱立倫於宜蘭出席國民黨立委參選人呂國華的拜票活動時受訪表示，他翌日會前往台南為立委參選人洪秀柱加油，屆時韓國瑜也應會同場，希望大家能團結，努力打贏選戰。至於會否接任競總主委，他表示目前不應用假設性問題對韓國瑜造成困擾，自己也沒有談過這樣的事，強調每名國民黨前主席都有責任協助，最重要是競選總部和中央黨部能二合一發揮戰力。

另一方面，楊世光召開記者會宣布，新黨的總統連署連目標的4成都並未達到，也無法拿回保證金，感到非常遺憾。他又指，在以大局為重的情況下，新黨會支持韓國瑜。

此外，外界關注台灣的前行政院長賴清德會否與爭取連任的蔡英文合作，成為民進黨選情定心丸。對此，賴清德在台南為立委參選人輔選時表示，不管他先前赴美國或在台替蔡英文助選，都是基於他的責任，希望讓外界知道自己並沒有離開民進黨，被外界解讀為「蔡賴配」有望。至於對韓國瑜頻頻失言，賴稱自己仍與以往一樣認為韓是「奇才」，只是過去是奇特，現在是奇怪。

行政院長蘇貞昌則表示，很高興聽到賴清德輔選消息，並指民進黨經過激烈的黨內初選後，大家一定也期待看到蔡賴合作的畫面。