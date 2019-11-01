「學姊」黃瀞瑩疑遭性騷擾　市府：已成立委員會調查

台灣台北市府副發言人，有「學姊」之稱的黃瀞瑩近日傳遭市長柯文哲愛將、市府顧問劉嘉仁性騷擾，劉透過通訊軟件LINE頻傳訊息的內容也被台媒爆出。對此，黃瀞瑩周五（11月1日）回應指，全案已進入調查程序，不再多談細節。副市長黃珊珊指出，已成立委員會調查事件，會在1個月內作出結論。

台媒報道指，劉嘉仁在1個月前，以公事為由頻繁地接觸黃瀞瑩，除多次傳訊息騷擾，更曾將黃叫進辦公室，並關門讓二人獨處，令黃感到不安，害怕地問「為何要關門」，幸最後未有發生任何事。

報道又稱，今年9月5日黃瀞瑩結束工作行程後獨自回家，正前往另一場飯局的劉嘉仁卻不斷傳訊息予她，問其「要不要過來一下」，甚至致電對方，即使被婉拒後仍糾纏，傳送「抱歉沒有照顧妳回家」、「路上小心」等話。知情人士又透露，劉翌日依舊不死心，持續在工作時間傳訊息予黃，如曾問其是否在辦公室，稱想要「送個柚子過去」等。

對此，劉嘉仁予以強烈否認，指自己與黃的談話完全是公事；黃珊珊則指，已按性騷擾防治工作程序成立委員會調查，結果會在1個月內告知雙方當事人。目前，劉嘉仁和黃瀞瑩已被安排在不同處，劉也被要求不准負責黃的行程安排。