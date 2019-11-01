豬肉價格愈趨上升　中小學膳食或加價換食材

內地非洲豬瘟情況持續，令豬肉供應下降，豬肉價格上升。近日網傳消息指出，有中小學午餐面臨漲價或更換食材的壓力，湖南張家界市永定區發改局周四（10月31日）發布批核文件，因應物價可能持續上漲、學校伙食費帳目出現明顯虧損，同意上調區內學校伙食費標準。

商務部周三（30日）發布消息稱，10月最後一周（21日至27日）肉類批發價格均為上升趨勢，豬肉批發價格為每公斤51元（人民幣‧下同，約58港元），數據顯示，與上周相比，上升11%，該月的豬肉價格上升近1倍。另在牛肉、羊肉價格分別為約每公斤66和63元（約75和71港元），與上周相比分別上漲1.2%和1.7%。

另在10月中旬，網傳消息指，多間幼稚園和小學的園長和校長紛紛表示，隨着肉價飛漲，原本的午餐錢已經很難買到等量的肉了。上海新驕陽餐飲管理有限公司被指在周三向校方和家長發布通知書，表示豬肉在3個月內上漲了120%，雞鴨等食材也上漲了60%，「為確保廣大師生午餐的質量和食品安全，公司即日起暫停供應午餐中的水果和乳酪」。

面對豬肉價格上升，對學校膳食的影響，教育部周二（29日）就校園食品安全工作舉行發布會。市監總局食品經營司副司長馬如林表示，近期豬肉價格飛漲，給學校食材的採購以及膳食搭配帶來挑戰。他續稱，根據調查和各地部門反映的情況，「各個學校、各級教育部門都能夠按照營養健康管理的要求，及時調配膳食」。