境外間諜機構竊中方機密　賄賂恐嚇色誘手段曝光

《反間諜法》推行5周年之際，中國官媒推出特備節目，講述3宗境外間諜情報機構如何拉攏和刺探情報的個案，具體手段包括收買、威逼利誘和色誘等。涉案人員包括軍工科研機構職員、部委官員和縣委宣傳部官員，3人隨後均被判刑。

官媒表示，境外間諜情報機關愈趨針對內地經濟、科技、金融等領域滲透，通過策反發展和商業賄賂等手段獲取經濟決策、產業政策等情報。他們還以中方駐外機構、中資企業等為目標，又利用網絡黑客攻擊中方重點部門，竊取機密資訊，危害網絡資訊安全。

中方調查發現，某軍工科研院所旗下公司擔任網絡管理員的陳偉，向境外間諜機構提供軍工涉密文件被判刑。現年34歲的陳偉在對方高額報酬的誘惑下，提供情報資料共5500份，其中146份機密級和1753秘密級。他今年3月被北京第二中級人民法院以間諜罪判囚終身。

陳偉表示，正當他欲收手時，但相關間諜機構以威逼利誘和恐嚇的手段，迫使他繼續提供資料，最終在2015年3月被北京市國家安全局逮捕。他強調十分後悔，「直到我辭職了，就算他們逼我，也沒辦法弄到涉密的東西了」。

另外現年49歲的張向斌是某部位幹部，被境外間諜機構金錢和美女的誘惑下提供情報，還與外國政府女官員發展戀人關係，育有兩名私生子。他在今年2月因間諜罪和非法獲取國家秘密罪，被廣西百色市中級人民法院一審判處死刑，緩刑兩年執行。

此外，現年29歲的邱德桂在某縣委宣傳部工作，被相關機構以利誘方式，向對方提供該部內部文件，在去年6月因境外非法提供國家機密罪被判囚4年。