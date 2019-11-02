汕尾百萬大劫案最後疑犯自首　主嫌涉張子強案落網

廣東汕尾海豐縣1994年底發生轟動的「赤岸橋百萬大劫案」，案中最後一名潛逃的疑犯胡文偉，自知無法躲避追捕，上月28日在海豐縣公安局自首。內媒披露，該案主犯陳剛與曾綁架香港富商、人稱「大富豪」的張子強有關，警方通過引伸出的線索成功偵破此案。

當年12月27日晚上，胡文偉同黨、當時任職巴士乘務員的余經任在工作時，偶然得知一對準備從海豐前往海豐的胡姓夫婦身上攜有巨款，於是召集陳剛、胡文偉、林振生3人合謀搶劫。4人假扮警察開電單車將巴士截停，將胡某2人拉下車毆打，搶去裝有100萬元人民幣（約113萬港元）的麻包袋。得手後，4人先逃到廣州分贓，再輾轉逃往不同省市。

1998年，張子強、葉繼歡等人在港搶劫、綁架後逃到內地，在粵港兩地警方的合作下，多人先後被捕。落網成員供出陳剛有參與張子強集團的罪案，海豐縣警方順藤摸瓜將他捉拿歸案。陳交代劫案的詳細過程，他本人因犯下多宗命案，1999年3月在汕尾被槍決。

至於同案的另外3人，林振生在湖南寧遠隱姓埋名，2000年因感情瓜糾，將當時的女友殺死並分屍，2002年9月在湖南永州落網，翌年初伏法。余經任則用「羅森林」的假名匿藏在海南萬寧的山區，至2017年底警方靠大數據醫分析才將他拘捕，押解回海豐縣受審。

胡文偉與同黨分道揚鑣後，買了名叫「李剛」的假身份證，斷絕與外界的所有聯絡，躲在廣州芳村做了近25年黑工。隨着國內出行、住宿「實名制」的普及化，加上街頭閉路電視鏡頭的數量急升，胡自知難以藏身，決定返回海豐投案。