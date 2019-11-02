6歲男童浴室跌倒送院身亡　身上傷痕纍纍疑長期遭虐

檢方認為男童外婆有虐童殺人之嫌，將其移送偵辦。（互聯網）

台灣新北一名婦人周四（10月31日）報案聲稱同住的6歲外孫不慎在浴室跌倒撞傷，男童隨即被送醫急救，惟最終不治。然而，院方期間發現男童瘦骨如柴，全身多處有瘀青等舊傷，疑長期遭虐待。檢方翌日下午經相驗後，認為婦人有虐童殺人之嫌，將其移送地檢署偵辦。

事發於蘆洲區一住宅，男童外婆指外孫當時在浴室跌倒，她關掉煤氣發現後趕緊報案送院，不過男童到院時卻被發現臉部有多處撕裂傷，且大量出血，心跳亦告停頓，最終經急救無效撒手人寰。

外婆事後向警方供稱，外孫平時乖巧，身上傷勢都是「自己動的」，如爬浴缸時弄傷，她承認當外孫晚上不睡覺、亂動時，會用責罵的方式來管教，坦承「有打過他一次」。

報道指，男童父母已離異，父親失蹤，生前全身皮包骨、營養不良，有見過男童傷勢的網民形容他像骷髏般瘦，「連後背都一條一條」、「全身都是傷口」。警方初步了解指，男童並無家暴通報紀錄，但身上確有多處舊傷，懷疑可能是營養不良跌倒撞擊所致。目前，男童母親不願前來探視，檢警將外婆依殺人罪嫌移送法辦，男童的姐姐則交由社工照顧。