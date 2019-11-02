「90後」炒波鞋欠債千萬人民幣　後悔用青春賭博

內地近年興起炒賣波鞋，不少炒家都將其當成投資工具，幻想能從中獲取暴利。曾在炒鞋圈頗有知名度的四川成都炒家「劉餅乾」，今年7月因欠債逃走，被捕後獲准保釋。劉近日接受媒體專訪，詳細講述炒鞋的巨大風險，呼籲年輕一輩不要拿自己青春來作賭博。

21歲的劉餅乾今年才升讀大二，在高中三年級那時首次炒鞋，將原價1299元（人民幣‧，下同，約1472港元）的AIR JORDAN 1黑藍以3000元（約3400港元）轉手，賺到第一桶金。那時起劉以開始接觸炒鞋圈，逐漸找到能從國外買鞋的渠道。

在最近的炒賣中，他批發了價值1000萬元（約1133萬港元）的波鞋，但他手上沒那麼多錢，於是通過提前收錢再轉給供貨商的方式預售。但到了約定貨期，因市場原因，該批波鞋的市價漲到2000萬元（約2267萬港元），供貨商拒絕交貨。由於供貨商在國外，雙方沒有簽下合同，劉無法索取賠償，最後用「拆東牆，補西牆」的方式彌補，因此蝕了大錢。

據劉統計，他高峰時期欠債1076萬元（約1219萬港元），數額從幾千到過百萬元不等，以學生為主，其中「95後」佔了七成以上。他目前在朋友幫助下成立自己的服裝品牌，並獲得其他商人注資，希望透過賣潮流服裝的來籌錢還債。

「現在市場風險太大，按照這個市場漲幅，基本沒有容錯率。」劉表示，炒鞋就是通過控制市場的供應，來抬高波鞋的價格，但事實上除了漲價外，跌價也是常有的事，「如果球鞋的漲幅超過了它本身的價值和粉絲的承受能力，最終它是沒有價值的」。他不反對波鞋升值，但炒賣活動無疑違背了用家買鞋的初心，也違背了潮流的初心。