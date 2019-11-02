蚌埠34黑幫分子判刑　首腦4兄弟參與汶川救災獲選「中國好人」

安徽蚌埠市中級人民法院近日審結一宗大型涉黑案，案中主犯劉兆本兄弟4人因犯組織、領導黑社會性質組織、非法採礦、聚眾鬥毆等22項罪名，被判入獄20到25年不等，沒收個人全部財產；其餘30名被告人分別入獄2年8個月到17年半。有關部門正追查他們背後的「保護傘」。諷刺的是，劉氏兄弟因積極參與2008年汶川地震的救援，曾被媒體及政府評選為「安徽省道德模範」、「全國抗震救災模範」、「全國勞動模範」及「中國好人」等。

劉氏兄弟是懷遠縣新城口村人，早年靠開發村內石材資源致富，老大劉兆水成為蚌埠市震興路橋工程公司董事長，老三劉兆剛為懷遠縣新強建材公司總經理，老二劉兆本則自2005年起擔任新城口村黨總支書記、村委會主任。他們在汶川地震後自資聘用挖掘機前往山區，在10多天內搶通30公里的公路，並加入了2013年四川蘆山縣地震的救災。

在媒體廣泛報道下，劉氏兄弟聲名大噪，成為全省知名的民營企業家。直到2016年，4人涉黑被捕的消息開始流傳，當地媒體也報出劉兆剛被撤銷政協職務及遭刑拘的消息。直今年5月，蚌埠市警方才首次詳細交代劉氏兄弟涉黑案的案情。

蚌埠市公安局稱自2015年起多次接到民眾舉報，指高新區新城口村書記劉兆本等4兄弟非法開礦、把持基層政權、涉黑涉惡。警方秘密收集證據，去年初派出200多名警力收網，將劉氏兄弟及其黑社會組織的主要成員等人一網打盡，今年3人移交檢察機關起訴。

他們又涉利用勢力強佔村民土地，強遷村民祖墳，興建宗祠、豪宅，毀壞村民房屋；長期把持基層政權，橫行鄉里，稱霸一方；大肆拉攏、腐蝕國家工作人員，尋求庇護，以黑斂財、以財養黑，嚴重破壞了當地政治生態和社會秩序。

截至5月，警方共對劉氏兄弟組織的92人採取刑事強制措施，移送起訴50人，向監察機關移送「保護傘」線索11批、31人，深挖查處182人，依法查封、凍結、扣押該組織涉黑資產逾11億元人民幣（約12.5億港元），當中包括215輛汽車及122套房產。