影寫真埋單貴近8倍　少女心理受創服藥自殺亡

家人質疑小薇自殺是因為與影樓之間的消費糾紛。（互聯網）

貴州省貴陽市年僅20歲的女子小薇（化名）日前服藥自殺身亡，事發前9日她前往影樓拍寫真，其後疑因收費問題與影樓產生糾紛，小薇的母親認為女兒因受事件打擊致造成慘劇。貴陽雲岩區委宣傳部周五（11月1日）表示，市場監管局和公安局已就事件成立專案組介入調查。

據了解，小薇上月10日在位於雲岩區正新街的一家影樓，預約寫真套餐，收費為2299元（人民幣‧下同，約2600港元），包拍攝22張照片。同月17日，小薇前往影樓拍照，兩日後，她前往揀照時，卻發現攝影師共拍了100多張照片，對方又指假如把相刪掉很可惜，並游說小薇買下所有照片，收費合共1.8萬多元（逾2萬港元）。

據小薇母親金女士從女兒的微信聊天紀錄得知，小薇將事件告知友人，兩人之後一同找影樓協商，影樓的營業員則表示，假如不要照片便要支付30%違約金，疑患抑鬱症的小薇聽後心情大受影響，曾表示想自殺，並打算服用安眠藥。到上周六（10月26日），小薇父母回家發現女兒吞下11粒暈浪丸，並最終不治。

據影樓工作人員倪某表示，小薇當日共換了4套衣服，每套拍30張照片。揀相時小薇對大部分照片都表示喜歡，影樓於是按照每張照片收取100元（約113港元），另加相框費用，合計約2萬元（約2.26萬港元），其後在小薇討價還價下最終降到1.6萬元（約1.8萬港元）。倪某強調過程中沒有出言恐嚇小薇，事後亦主動前往派出所配合調查，而影樓亦由周五起暫停營業。另一方面，家屬已同意警方拿走女兒手機調查通訊紀錄，又希望工商部門介入，調查影樓收費標準以及經營有否違法。