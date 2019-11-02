修例風波：官媒斥公務員涉非法集會　屬吃飯砸鍋令人唏噓

香港反修例風波持續，政務司司長辦公室的一名24歲譚姓男助理文書主任，日前更因涉嫌非法集會被帶返警署扣留調查。官媒周六（2日）對此發表評論文章，批評最令同袍不齒的就是吃飯砸鍋、背棄原則，形容事件令人唏噓。

文章指，今夏香港風波以來，公務員參與暴力事件已不止一次發生，如早前已有黑衣人被市民摘下頭套後，遭認出為香港海關員工；港府早前亦承認確有個別公務員被捕。

該文續稱，香港17萬名公務員高效專業、廉潔公正，是維持香港有效管治和安定繁榮的中流砥柱，然而端這個「金飯碗」也不易，涉暴的公務員更未恪守堅守法治、政治中立等基本信念，實屬吃飯砸鍋、背棄原則，令人不齒。

此外，另一篇官媒文章周五（1日）點名指出，連登、電報（Telegram）等示威者常用的平台和社交軟件，已淪為不折不扣的「暴徒大本營」，部分人更以此肆無忌憚地組織和煽動帶有恐怖主義性質的暴力攻擊行為等。

文章續稱，網絡絕非法外之地，香港暴力行徑的網絡源頭須受到法律約束，因此，禁止任何人在網上平台發布煽惑及鼓勵他人使用暴力資訊的香港高院臨時禁制令，體現了法治精神；同時提到《禁止蒙面規例》實施以來，仍有不少人視法律為無物，繼續蒙面、知法犯法，強調若社會長期積累的核心價值在朝夕之間化為烏有，恢復與重整的成本將由所有香港人共同承擔。