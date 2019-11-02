華留學生加國遭前女友新歡打死　陪審團裁定為誤殺

范博喬（左）及王浩志（右圖男生）因感情糾紛起衝突，其中王被打死。（互聯網）

加拿大多倫多2名中國男性留學生，前年2月時因感情糾紛發生嚴重鬥毆，其中王浩志（Wang Haozhi，音譯）被打傷致死，肇事者范博喬（Fan Boqiao，音譯）事後則被警方拘捕，並控以二級謀殺罪名。陪審團當地周三（10月30日）裁定，范誤殺罪成，將被判刑。

2017年2月7日凌晨1時許，王浩志及范博喬在北約克一處出租屋發生致命鬥毆，事故中王浩志頭顱嚴重受傷，他隨後被送院醫院搶救，惟延至翌日搶救無效死亡。報道指，二人之所以衝突與一名中國女留學生譚某的感情問題相關，譚某是王浩志的前女友，而范博喬則是其新男友；王的室友表示，他們曾試圖阻攔范博喬，但在準備報警、召救護車時，卻遭到了在場的譚某阻攔。

事件隨後引起中國駐多倫多總領事館高度關注，要求警方採取一切必要的措施維護兩名學生的各項合法權益。案件去年3月初審期間，控辯雙方意見無法達成一致，未形成認罪協議，遂只能通過陪審團審判解決。至周三，陪審團裁定范博喬誤殺罪成，死者家屬將提交受害人影響陳述書，供法官作量刑考慮，再作判刑。