杭州警搗破色情網站　擁近100萬會員7成未成年

浙江杭州市公安局周五（1日）舉行打擊涉網違法犯罪暨「淨網2019」專項行動結果新聞通報會，顯示今年杭州警方共偵破涉網犯罪刑事案件1200多宗，逮獲疑犯2400多人，破獲大批網絡黑客、網絡賭博、網絡淫穢、網絡販槍等案件。

會上指出，目前違法犯罪借助互聯網平台不斷刷新模式、手段。其中網絡賭博、網絡淫穢犯罪朝公司化運作、手機應用程式（App）化、網絡黑產化三個方向發展。

杭州公安部在會上列舉部分近期破獲的涉網犯罪案件，其中，杭州網警早前在網上巡查期間，發現8個漫畫網絡平台涉嫌傳播淫穢物品。經查，該批色情漫畫網絡平台的伺服器都是設於境外，並透過小說、電影、游戲等各種網絡平台植入廣告進行推廣，誘導網民使用其網絡平台或者關注相關微信公眾號，以充值付費閱讀的方式牟利。據指，涉案的色情漫畫網絡平台擁有註冊會員近100萬名，當中7成年齡更為18歲以下的未成年人。

今年8月中旬，由杭州網警分局、杭州市西湖公安分局、下城公安分局、蕭山公安分局組成的專案組集中收網，共出動90多名警力，在杭州本地及全國7省對19名疑犯採取刑事強制措施，扣押涉案淫穢色情漫畫數據容量高達3TB。