英媒：中國推出情緒辨識技術　分析心理狀態預防犯罪

報道指中國已應用情緒辨識技術。圖為中國國際社會公共安全博覽會中，參觀者正觀看展品。（美聯社圖片）

英媒周五（1日）報道，中國繼人臉辨識後，近期再推出情緒辨識技術，冀籍着分析被拍人士的心理狀態來防止犯罪活動。據報相關技術已應用至新疆，另各地機場及地鐵站也在陸續設置中。

中國國際社會公共安全博覽會上月底於深圳閉幕，期間情緒辨識技術獲廣泛關注。報道引述新疆阿勒泰地區公安局治安支隊長、號稱智慧安防人工智能技術專家的李曉宇指，當局利用影片與情緒辨識科技便可透過分析心理狀態，快速指認出有犯罪嫌疑的人，以此避免包括恐怖主義與走私在內的違法行為，並透露技術目前已應用到現實中。

李曉宇又指，海關亦正建置該技術，以辨識民眾是否有緊張等迹象，及判斷其是否可能攻擊他人。他透露，當局已就技術與各種業者或機構合作，包括人工智能領域較強的阿里巴巴與騰訊，以及新疆政府等。

報道稱，包括亞馬遜、微軟等全球科技業者均致力研發情緒辨識技術，惟成效不佳。對此北京科技領域網誌作者葛甲認為，該技術帶有噱頭成分，不太可能在短期內大規模設置；有博覽會攤位代表則透露，目前只有少數學校與公安部門有使用情緒辨識的相關產品。