華商務部：中國有信心未來15年進口30萬億美元商品

第二屆中國國際進口博覽會（下稱「進博會」）下周二（5日）將於上海開幕。進博會組委會辦公室副主任、中國商務部部長助理任鴻斌周六（2日）在新聞發布會上表示，中國有信心在未來15年，實現30萬億美元（約234萬億港元）商品進口的目標。

任鴻斌表示，中國是擁有14億人口的大市場，有4億多人的中等收入群體；又稱中國的生活水平和生活質素不斷提高，消費能力不斷提升，「中國進口的潛力會進一步激發和釋放，所以我們有信心，實現未來15年進口30萬億美元商品的目標」。

任又指出，中國過去5年的進口增長率，佔全球進口增長22.7%，說明中國的進口、市場和消費，帶動了全球經濟貿易的復甦和增長，是拉動全球經濟增長的第一引擎。

他強調，進博會體現中國支持多邊貿易體制、經濟全球化和貿易投資自由化、便利化，反對保護主義和單邊主義；中國希望令進博會成為「買全球賣全球的國際公共產品」。

另中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，周五（1日）出席「2019北京論壇」開幕儀式時發表演講，稱部分人接受不了中國發展，總是要顛倒黑白，大肆攻擊和誣衊中國的發展道路和內外政策，做法絕不可能得到國際社會支持，其目的也絕不可能得逞；強調中國將繼續沿中國特色社會主義道路向前，為促進世界和平、穩定、發展與繁榮作出新的貢獻。