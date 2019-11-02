批華製軍用品為次貨　美官員：或令軍人致死

中美軍事角力未止。有境外媒體周六（11月2日）報道，稱美國國務院政軍局助理國務卿庫珀（Clarke Cooper）周四（10月31日）公開表示，若要購買武器宜買美國所製的產品，而非中國製造的；更稱若使用中國所製的劣質軍用品，或會讓軍事人員被打死，藉此狠批中國軍事技術。

報道引述庫珀言論，稱美國的戰略競爭對手中國和俄羅斯，一直努力把武器擴散到全世界了；又指中俄利用軍售作為主要武器，旨在在全球建立屬於兩國的影響力，

中國利用武器轉讓為手段，試圖打開進入其他國家的大門。大門一旦打開，中國很快便施加影響，搜集情報，兩者並重。而選擇美國為安全夥伴，依然是世界各國最佳選擇，「中國利用武器轉讓為手段，擬打開進入其他國家的大門。大門一旦打開，中國迅即會施加影響，搜集情報，二者並重；選擇美國為安全夥伴，依然是世界各國最佳選擇」。

庫珀又援引肯尼亞為例，藉此提出購買中國或俄羅斯軍事裝備的風險。他指出，肯尼亞購買「重慶鐵馬工業集團有限公司」生產的一款裝甲運兵車後，中方銷售代表在該車的火力測試時，拒絕進入車內；又稱肯尼亞最終購買該款裝甲運兵車，「遺憾的是，據報已有幾十人死於這些車輛」。