台師生校慶穿黑衣拉橫額　要求更換校長

台灣桃園市陽明高中周六（2日）舉行校慶，卻有身穿黑衣的師生、校友到場並拉起白色橫額，抗議校長宋慶瑋遴選存爭議，又不滿其在媒體發表文章傷害師生，以及管理學校手法不當，要求更換校長。市府教育局表示，已派人到學校了解，本月12日將召開考核審議。

有師生質疑，根據《高級中等教育法》規定，校長首任任期未滿，或者連任任期未達一半，不可以參加其他學校的校長遴選，但原本在福豐中學擔任校長的宋慶瑋，卻走「法律罅」，先退休再參加陽明高中的校長遴選。另有師生指出校長經常透過媒體發文影射攻擊校內教師，破壞學校和諧。有老師更指，宋常強調自己跟民代、教育局關係良好，可以掌握遴選結果。

此外，宋慶瑋又被指出執意舉辦畢業舞會，卻因捐款不足，虧空原本用作籌辦學校畢業禮的經費。並被批評在校務管理中表現獨裁，多次推翻會議決定，更有老師因與其意見不合，被記過打壓。

教育局回應，法令並無限制退休校長參加校長遴選，指宋的遴選過程合法。另針對有教師被懲處一事，學校已撤銷懲處並結案，教育局希望事件能盡快完結，讓學校回復和諧。至於宋在媒體表達意見，有關文章已下架。

對於師生的不滿和訴求，宋表示學校重視多元文化、多元聲音，他也聽到師生和校友的聲音，會對此調整及改進。另現場家長會也拉起寫有支持校長字句的橫額，以行動挺宋。