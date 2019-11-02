台商組織批「中共代理人法」　陸委會：修法未針對任何對象

台灣的立法院周二（10月29日）恢復審議「中共代理人法」修訂案。中國大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（下稱「台企聯」）周五（11月1日）發聲明，批評相關提案製造「白色恐怖」。陸委會周六（11月2日）則解釋，上述修法並未針對特定身份或對象，更無入罪台商等問題。

台企聯周五晚上發新聞稿，直斥上述做法出爾反爾，並令不少台商感到憤怒，更坦言提案屬於「惡法」。陸委會周六下午回應，認為修法不在針對特定身份或對象，而是針對危害安全具體行為作出規範；強調包括台商在內的正常經商、工作、生活和就學，都不會受到影響。

該會強調，相關修法絕不會影響正常商務運作，亦不會限制大陸台商投資經營及權益等問題；又指對於相關法案付委，該會尊重委員的提案及立法院修法進度；更稱依台立法院的程序，委員提案付委後也需經過審議討論、協商溝通等過程，行政部門會配合立法院的議事程序。

該會補充，目前立法院存在數個不同的修法版本，所採取的規範模式及範疇不一而足；相關具體規範內容的整合及與現行游說法、政治獻金法及選罷法等相關規範如何銜接適用等事項，仍待討論。