67歲婦誕女嬰涉超生　丈夫不擔心被罰

山東省棗莊市一對年近七旬的夫婦近日聲稱以自然受孕方式誕下一女，引起社會及輿論關注。由於女嬰已是夫婦第三胎，按規定，夫婦因超生應被罰款，但由於情況特殊，當地衞健委正核實處理。

內地媒體表示，67歲的黃維平周五（1日）帶着相關文件到派出所替女嬰辦理落戶手續時發生了一段小插曲，原因是辦手續必須結婚證，但黃男與田姓妻子的結婚證早就不見了，因此派出所要先替二人補辦結婚證才能再辦女兒的落戶手續。

同日黃男接獲其所在社區居委會工作人員的電話，指居委會開會討論到他添小孩的問題，但未確定是否須要繳納罰款，因為現在超生三胎的情況不多，而且黃家的情況也比較特殊，待上級部門有要求或指示，居委會會再傳達。黃男對可能被罰則抱平常心，又稱妻子誕女時已超過「已婚育齡婦女管理的年齡上限（49歲）」，以及不受計生政策約束。

但據記者向棗莊市衞健委計劃生育指導與家庭發展科工作人員了解，黃姓夫婦並不符合省人口與計劃生育條例批准可超生的條件，對於黃姓夫婦是否應被罰款，部門正在核實調查，要掌握二人前兩個孩子的信息，才能確定生三胎是否符合罰款要求。

除罰款問題外，各界又關心夫婦如何處理家中關係。據知，二人的大女和次子都已投入社會工作，孫女也比剛出生的幼女大15年，其大女更曾勸父母打掉胎兒，但遭拒絕。而大女至今未曾探望兩老，但黃男希望，隨着時間漸過，子女會接受這個家中新成員。