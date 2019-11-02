為弟籌藥費辣椒拌飯充飢　善心女獲眾籌數十萬人仔

貴州遵義市24歲女子吳花燕，為省錢幫弟弟治病，決定連續5年以辣椒拌白飯充飢，結果自己也因營養不良臥病在床。事件曝光後，吳女得到網民眾籌；截至周三（10月30日），她已收到60萬到70萬元（人民幣‧下同，約68萬至79萬港元）的善款；當地政府其後亦向吳女發放2萬元（約2.3萬港元）的補助金。

原籍銅仁松桃、就讀貴州盛華職業學院經濟學專業三年級的吳女在醫院表示，自己「現在身體不是很好，我現在需要安心休養養病，然後不能接大家的電話和接待大家」。據悉在雙親離世後，吳女獨自照顧患有間歇性精神病的弟弟，並僅靠每月300元（約339港元）的低保（居民最低生活保障）維持生活。

吳女為了省錢給弟弟治病，自己寧願不吃早餐，中餐晚餐吃饅頭，或僅用辣椒拌白飯充飢，每天僅花2元（約2.3港元），且持續5年；結果吳女長期營養不良，身高只有1.35米，體重21.5公斤。

及至高中3年級，吳女的頭髮開始大批掉落，眉毛也因此掉光，惟她仍沒到醫院檢查。同年，吳女弟弟的精神病發作，她把對方送院治療，醫保報銷住院費50%；吳女又到處籌措剩下的5000元（約5653港元）住院費。

吳女就讀大學時辦理學生貸款，另還在學校做兩份兼職。然而在今年9月，吳女的同學發現情況不對，遂強行帶她到醫院。經檢查，發現吳女的3個心臟瓣膜都有問題；若要做手術，起碼要花20多萬（約23萬港元），還有後期的治療費。幸得網民知悉事件，透過眾籌獲得上述款項。