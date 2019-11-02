市監局通報保健品違法廣告案　涉靈芝孢子油膠囊

內地保健品市場亂象叢生，屢傳產品涉虛假宣傳等案例。廣東省市場監督管理局周六（11月2日）通報十大保健食品違法廣告典型案件，涉及靈芝孢子油膠囊、羅漢果甘草清瑩茶等相關食品和保健品；截至9月底，該省共查處食品、保健食品廣告案件276宗，罰款171.2萬元（人民幣‧下同，約194萬港元）。

通報表示，當局從「廣東新順醫藥有限公司」在蘇寧易購設立的「新順大藥房旗艦店」，當中銷售的「紫一褪黑素維生素B6膠囊」廣告中，聲稱「睡前吃2粒，一覺自然醒，服用後的變化看得見」，相關內容違反廣告法規定；梅州市市場監督管理局對其作出行政處罰，責令停止發布違法廣告，處以罰款1.2萬元（約1.4萬港元）。

通報提到，「東莞市鳳崗鎮移網文化傳播工作室」透過社交網發布其產品「羅漢果甘草清瑩茶」的廣告，聲稱「每天一杯，煙毒排了，連吸進的霧霾也能拯救一下」、「20年煙齡的黑肺竟然被洗乾淨了」等內容，涉違反廣告法規定；東莞市市場監督管理局鳳崗分局對其作出行政處罰，責令其停止發布違法廣告，處以罰款3.1萬元（約3.5萬港元）。

通報再稱，「化州市新安鎮榛乳世家綜合商店」涉透過使用電腦連接電視機，播放「靈芝孢子油膠囊」廣告，內容宣稱「它靈通神效，治愈萬症」、「100%純天然孢子油，防癌抗癌，美容美顏」等，違反相關規定；化州市市場監督管理局責令停止發布違法廣告，並處罰款6000元（約6784港元）。

廣東省市場監督管理局有關負責人表示，保健食品行業專項清理整治，主要圍繞保健食品領域5方面突出問題；包括保健食品標籤、說明書虛假宣傳疾病預防、治療功能；虛假違法保健食品廣告；虛假宣傳行為；違規直銷和非法傳銷；非法添加和假冒偽劣。