商務部就外商投資法徵求意見　重點規定六大方面

司法部網站周五（1日）消息，司法部、商務部、發改委等部門就早前起草的《中華人民共和國外商投資法實施條例（徵求意見稿）》向外界徵求意見，規定包括外商投資基本問題、投資的促進、保護、管理、現有外商投資企業組織形式等的過渡期安排，以及港澳台投資的法律適用等6大內容。

意見稿指出，國家將完善政策措施，加大對外開放，優化投資環境。在促進投資的同時，外國投資者可與中國企業共同在境內投資、登記註冊辦理、准入負面清單的調整程序等，在縣級以上政府加強及促進外商投資保護、投資管理和投資規定。

在投資促進、保護方面，當局明確和細分有關規定，包括外商投資平等適用國家支持企業發展的各項政策；另為公共利益需要，投資者不得根據法律以外的依據實行徵收或者徵用。在知識產權侵權懲罰性賠償制度下，遵守有關保護及維權援助機制，又禁止以行政手段強制轉讓技術。

為規範外商投資管理，規定中國公民、法人或者其他組織在境外設立的全資企業，可以不受外商投資准入負面清單規定的有關限制。明確外國投資者投資負面清單內限制投資領域的審核機制，不再重複審核有關主管部門已經依法審核辦理的手續，減輕外國投資者的負擔。

現有的外商投資企業為確保外商投資法有效實施，在外商投資法施行前盡可能依照「外資三法」設立的現有調整組織形式等，在規定的有關法律下，國家鼓勵其在外商投資法施行後5年內依法辦理變更手續；如未能辦理者，應當自2025年1月1日起6個月內依法辦理。

另港澳台投資原則將參照外商投資管理，保持政策的連續性穩定性。香港、澳門投資者在內地投資，可參照外商投資法和本條例執行；台灣投資者則適用台灣同胞保護法及其實施細則的規定，未規定的事項參照外商投資法和本條例執行。