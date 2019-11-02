涉受賄等罪　省黨委第五巡視組前組長一審判囚11年

內蒙古鄂爾多斯市中級人民法院周六（11月1日）通報，該院對內蒙古自治區前黨委第五巡視組組長楊靜波犯受賄罪、巨額財產來源不明罪一案公開宣判；楊的行為構成受賄罪、巨額財產來源不明罪，被判有期徒刑11年，罰款50萬元（人民幣‧下同，約57萬港元）；楊靜波當庭表示服從判決，不上訴。

經法院審理查明，2010年9月至2017年6月，楊靜波利用擔任內蒙古自治區通遼市委常委、副書記、組織部部長等職務上的便利，在幹部提拔使用等方面，為他人謀取利益，非法收受他人財物共計逾361.8萬元（約409萬港元）。

楊又利用職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，在承攬工程等方面為請託人謀取不正當利益，非法收受他人財物共計逾277.5萬元（約314萬港元）。楊非法收受他人財物價值，共計超過639.4萬元（約723萬港元）。

楊靜波身為國家工作人員，其家庭財產和支出明顯超出其合法收入，有超過848.2萬元（約959萬港元）財產不能說明來源，差額特別巨大，其行為已構成巨額財產來源不明罪。法院認為，楊靜波構成受賄罪、巨額財產來源不明罪，均應依法懲處。

由於楊主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄、巨額財產來源不明事實，如實供述財產藏匿地點，配合內蒙古監委暫扣、凍結涉案款物，主動退贓，認罪悔罪，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰，遂作出上述判決。法院對楊主動上交內蒙古監委及凍結、扣押在案的款物及孳息，依法予以沒收並上繳國庫。