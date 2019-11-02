修例風波：官媒譴責新華社遭縱火　籲司法部門作相應判決

香港反修例示威者於周六（2日），在新華社香港分社縱火及毀壞玻璃。內地官媒同晚發社評文章，譴責針對新華社的暴力犯罪行為帶有明顯政治意圖及用心險惡，不但挑釁香港法治，更挑釁中央和內地，呼籲香港執法部門盡快將暴徒繩之以法；並呼籲香港司法部門做出與罪行惡劣程度相符的判決。新華社發言人亦發表聲明，強烈譴責暴徒打砸新華社香港分社並縱火的野蠻行徑。

題為《新華社遭暴徒縱火，香港法治之恥》的文章指，暴徒向大堂內投擲燃燒彈，雖然火勢很快撲滅，沒有造成人員傷亡，但仍然是赤裸裸的、性質極其惡劣的暴力犯罪行為，並對香港法治的又一次踐踏。新華社是新聞機構，對新聞機構的破壞性犯罪，在任何一個文明社會都不能容忍。

文章表示，部分香港激進勢力和暴徒在連續幾個月來，肆意破壞公共秩序，毀壞公共設施，這種行為沒任何正當性，卻在香港各種複雜因素的綜合作用下，呈現出愈演愈烈之勢態。從法律層面上講，是非曲直一目了然，並不存在任何灰色地帶，打砸燒搶行為在任何國家和地區，都是嚴重違法犯罪，一國兩制的獨特性不能超越人類文明社會的共通底線。

文章補充，止暴制亂已經變得刻不容緩，在《基本法》框架下，香港有比較充分的法律工具和空間用於止暴制亂，提醒香港的司法部門不能做出客觀上鼓勵暴力活動的裁決，侮辱五星旗只判200小時社會服務令無異成為暴徒幫兇，成為止暴制亂的現實障礙。

新華社發言人同日晚上發表聲明，指摘暴徒破壞新華社香港分社的設施，又在大樓正門玻璃牆及外牆上噴塗侮辱性字句，更向大堂內投擲燃燒彈及油漆彈；對該野蠻行徑表示極大憤慨，希望警方嚴肅調查。另強調黑衣暴徒的行徑，再次表明「止暴制亂、恢復秩序」是香港當前最重要及緊迫的任務，堅決支持港府和警方依法止暴制亂。