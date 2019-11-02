網紅麵包致多人食物中毒　官方：餡料含沙門氏菌

江西南昌大學一批員工上周五（10月25日）食用卡拉多公司製售的「爆漿鬆鬆麵包」後，出現集體食物中毒。南昌市市場監督管理局周六（11月2日）通報，疾控機構在採集的50份病例標本中，有43份檢出腸炎沙門氏菌；又稱涉事企業員工在「爆漿鬆鬆麵包」和「流心泡芙」的餡料生產過程中，未按規程操作，導致生料混入熟料，造成餡料被腸炎沙門氏菌污染。

通報稱，截至周六早上10時，全市內醫療機構因該公司產品食物中毒而住院的患者有39人，無重症、危重和死亡病例；涉事的「江西卡拉多食品有限公司」未落實食品安全主體責任，涉嫌生產、銷售不符合安全標準的食品罪，案件已移送至公安機關。

通報續指，發生上述食物中毒事件後，南昌市迅速啟動食品安全Ⅲ級應急響應，全力做好醫療救治、調查處置等各項工作；責令涉事公司停止生產銷售涉事品種，停止冷加工類品種製售，下架可疑食品；對全市65家門店開展排查，責令關停6家涉事門店。

通報補充，截至周五（11月1日）下午4時，疾控機構對596名相關人員開展流行病學調查；根據病例臨床症狀、疾控機構流行病學調查報告，以及食品檢驗機構的檢驗報告，結合監管部門對企業生產銷售過程的現場調查，判定該事件為一宗由腸炎沙門氏菌引起的細菌性食物中毒事件。