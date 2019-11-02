14歲男家中墮亡　死前留遺書：語言暴力很傷人

四川成都14歲中三學生王佳樂，上周四（10月24日）傍晚在家中桌上留下兩封遺書，並大喊一聲「媽媽我愛你」後，縱身從14樓單位窗戶跳下身亡。內媒周六（11月2日）報道，王佳樂曾透露自己在學校過得不愉快，更稱「語言暴力很傷人。」家屬則指，有同學反映王在學校情緒異常，又稱校方拒絕提供相關監控片段。

王佳樂的姑母表示，事發當天下午6時半，王男放學回家和往常相比，並沒表現出異樣，「大約晚上7點30分，佳樂陪媽媽一起吃完晚飯，應該是趁媽媽收拾碗筷時，他在房間裏放好遺書，用手機發了條QQ訊息後，大喊一聲『媽媽我愛你』，然後從窗戶跳了下去，等媽媽聽見喊聲後衝進房間，已經沒有娃娃了」。她表示，王男一家人事後悲痛欲絕，「根本不知道佳樂究竟遇到了甚麼事會走上不歸路」。

姑母憶述，佳樂在生前寫了兩份遺書，「一份是寫給媽媽的，另一份是留給同校一位對他有好感的女生，請她代為向同學們轉達遺願：佳樂已經走了，請大家停止語言暴力」。佳樂的母親則稱，該名女生在事發後翌日清晨6時41分發文，表示佳樂生前疑受語言暴力傷害。

姑母續稱，「這兩份千字遺書應該是在當天下午就寫好的，用的紙張都是一樣的，這位女生也應該是知道佳樂決定要走這一步」。她又指出，該位女生把此事告知同學，「佳樂當時站在窗口要跳的一瞬間，這位同學相距窗戶也就20米，對方曾大喊不要跳」。佳樂的兄長則稱，上周四傍晚，他在下班途中接到祖母電話，對方稱「樂樂跳樓了。」等他匆匆趕回屋苑，已看到救護車在場及大批民眾在場圍觀。

姑母又補充，王男在事發當日下午，「有同學看到佳樂在教學樓2樓和5樓樓梯之間上下來回跑，還有同學看到佳樂在哭，也有同學說老師在安慰佳樂，但也有同學稱是老師在訓斥佳樂」。

她指出，他們一家人事後前往學校詢問了解情況，但校方的態度讓他們很難接受，「我們作為家屬有知情權，有權了解當天在學校究竟發生了甚麼，但學校從沒有主動跟我們家屬聯繫，一直是在推諉和迴避，甚至連當天的學校監控片段都不提供」。