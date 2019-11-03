修例風波：中央政法委提多項理據　證暴徒有「大台」指揮

香港反修例引發的示威持續近5個月，示威者及西方主流媒體都稱行動出於自發，沒有「大台」指揮。中央政法委微信公眾號「長安劍」上周六（3日）提出多項理據反駁，指暴力示威者明顯經過專業訓練、背景深厚，以及擁有精良的裝備，就如同機器一般精密地運作。

文章指，一款叫「香城online」的角色扮演遊戲在香港年輕人圈子內風靡，當中以遊行、爬山、打怪、守城的任務，將玩家分為5個等級，而香港的暴亂活動，正是該遊戲的真人線下版。在尖沙咀某大廈中，亦有人專門教授「四合一搏擊術」，當中包括「戰術電筒防衞」、「奪棍技巧」等課程，目的為了讓暴徒在與警察「作戰」時佔到優勢。

網上曾流傳暴徒的「作戰策略懶人包」，詳細介紹遊行現場的分工，「勇武」負責在前攻擊，「盾牌兵」掩護、「擲彈兵」發起攻擊、「消防員」負責後方滅火。另外「和理非」負責補給物資，確保逃生路線暢通，「旗手」則傳遞信息，留意各方面情報。

這些分工讓整場示威得以系統化地運作，手語是主要的溝通方式，使後勤救援、屏障設置等指令可以迅速傳達；穩定的人形供應鏈，為前線暴徒提供頭盔、雨傘及護目鏡等物資；撤退時利用施工護欄、垃圾箱及建築材料等製作路障，邊設路障邊縱火；被捕時用「外國朋友」推薦通訊軟件向組織發消息，各群組刪除與被捕人員對話記錄。

在如此專業、嚴密的現場組織背後，還有一個更龐大的網絡在運作，分別負責文宣、監測警方動向、現場動態直播、收集分發物資、對外宣傳和意見討論、對付政府的抗爭方法研究，以及收集警察個人和家庭資料。而Facebook、Twitter、Telegram、連登等網絡平台就在此揮了極大作用，成為是暴徒們的「網絡大本營」。

至於暴徒的裝備，汽油彈、通渠水水槍、土製炸彈、改裝彈弓、自製煙霧彈、自製火焰發射器，加上全套黑衣黑罩和通訊器材，可以媲美防暴警察。上述裝備在香港地區缺貨時，以台灣桃園市空服員職業工會為代表的台灣工會、教會等為他們募集、提供裝備。

最後暴徒還有戰傷救治、戰損處置、伴隨式心理輔導、戰後心理干預、法律援助、顧問諮詢等整套後勤保障機制。有的心理輔導機構引導他們繼續「戰鬥」，有法律援助團體提供專業的法律服務，解除他們的後顧之憂。香港某大學一名外籍教授更提供私人帳戶，為暴徒募集大量資金，暴露了外國勢力的深度介入。

文章結尾作總結：「看完這些真相，誰還能相信，香港暴徒背後真的『無大台』？到目前為止，我們揭開的也只是暴徒指揮組織體系的冰山一角。」