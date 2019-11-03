「尿袋」半夜自燃燙醒女大生　監管部門介入抽檢產品

廣東佛山一名女大學生趙麗（化名）向內媒反映，周三（10月30日）凌晨她放在床上的一個充電寶（俗稱「尿袋」），在非使用狀態下竟無故燃燒，需立即潑水熄滅。目前深圳市市場監督管理局南山監管局已接獲投訴，將對涉事公司生產的產品進行抽檢。

就讀大三的趙麗表示，該充電寶是她今年3月在某電商平台所購買，事前並未進過水，使用期間也沒出現異常情況。然而事發當日她睡至凌晨4時許時，突然被着了火的充電寶燙醒，痛得她趕緊下床，室友見狀擔心火勢變大燒到宿舍電路，遂緊急斷電並潑水才把火熄滅。照片顯示，火勢導致趙麗的床上用品也被燒黑。

及後趙麗立即與涉事深圳羅馬仕科技有限公司（下稱羅馬仕）聯繫，羅馬仕負責人稱將賠償其損失，並要求她寄回產品進行檢測。然而趙麗認為事件關乎生命安全，除賠償損失外，她還希望能調查質量是否過關，甚至召回市面上存在安全隱患的同類產品。南山監管局周五（11月1日）表示，該局會抽檢羅馬仕的產品，待抽檢結果出來後，再作進一步處理。

報道指，今次已非羅馬仕充電寶首次發生此類事件，南山監管局統計，今年7月開始，該局已收到關於羅馬仕生產的充電寶消費投訴共35宗，其中涉及2宗充電口起火、3宗爆燃個案。目前公司已就上述涉及爆燃的個案進行了賠償。