女大生情緒受挫催吐減肥　不幸患厭食症僅30公斤重

安徽某大學一名女學生丁丁，本身有着63公斤的體重，身體健康，然而面對校園生活，不善交際的她時常心情低落，在鏡子前總感覺自己胖，遂決定用催吐等極端減肥，結果導致其體重大減到僅30公斤，瘦骨嶙嶙的她更被確診患上神經性厭食症。幸經治療，她的體重近日已逐漸穩步上升。

來自浙江寧波的丁丁面對大學生活卻百般不適應，陌生的環境讓她感到孤獨，有時約不到一起吃飯的夥伴時，她更寧可不吃飯也不願一個人去食堂。後來，她開始對自己的身材莫名其妙地感惡心難過，遂決定減肥，更會用催吐來控制體重。至今年6月，丁丁體重已僅剩30公斤，可她仍覺得自己胖，吃了東西還要催吐，也開始出現白血胞、血小板量下降，嚴重貧血和肝功能異常等。

隨後丁丁父母不得不給她辦理休學，帶回家鄉就醫。不過患上厭食症的丁丁情緒依然激動，一直拒絕服藥，肝臟情況也愈來愈糟。幸自9月開始，中國工程院院士、樹蘭醫療發起人李蘭娟院士為丁丁診治，耐心傾聽了她的想法，遂步打開了其心結。

原來，丁丁自初中開始便是「學霸」，不僅成績第一，人也開朗，然而後來可能因為學習遭受挫折，壓力過大，加上不適應大學新環境，才導致精神情緒抑鬱和神經性厭食症。最終，在找到病因對症下藥後，丁丁胃口逐漸好轉，不到一個月已胖了超過5公斤，目前經過治療其體重已穩步上升。