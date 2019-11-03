台婦遭滑翔機撞頭亡　肇事美國男子拒落口供

台灣墾丁龍磐公園上周六（2日）下午舉行遙控斜坡滑翔機比賽，期間一架由美國參賽者操作的飛機失控，意外擊中一名婦人頭部致其身亡。肇事美國參賽者David事發後被警員帶走，當晚拒絕偵訊，並要求有律師在場及美國在台協會（AIT）協助。周日（3日）上午，警方再對男子錄取口供，料下午對死者驗屍。

這次是台灣首次發生無動力滑翔機砸死人事故，這項活動在台灣不算盛行，全台僅約有百名玩家，但在國外已行之有年。據了解，57歲的David在美國是該活動的好手，2017年他也曾隨美國隊赴台參賽，更贏得冠軍。David事後稱，當時比賽在進行，他的飛機突然從視線中消失，未幾傳出有人被飛機擊中，他表示不知道發生甚麼事。

事發時，35歲的林姓女死者抱在2歲大兒子在公園遊覽，誰知遭滑翔機撞擊後腦，當場不治。其子頸部亦遭割傷，傷口長約15厘米，所幸未傷及頸動脈，經救治後無生命危險。

事發時也在場的林女母親表示，當日一家人陪丈夫到墾丁參加同學會，最後一站前往龍磐公園，女兒當時抱着孫兒走在她身後，當時看見天上有遙控飛機不以為意，卻突然聽聞巨響，轉頭便發現女兒倒地。林母當場痛哭，更稱「都已經要走出公園了」。