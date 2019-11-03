高分七號衞星成功升空　能在太空拍高精度立體影像

國家航天局周日（3日）通報，搭載了高分七號衞星、精緻高分試驗衞星、蘇丹科學實驗衞星一號及天儀十五號衞星的長征四號乙運載火箭，當天上午11時22分在太原衞星發射中心成功發射升空。其中，高分七號衞星是高分辨率對地觀測系統重大專項，同時是中國首枚民用亞米級光學傳輸型立體測繪衞星，運行後將在國土測繪、城鄉建設、統計調查等方面發揮重要作用。

據通報，高分七號衞星是高分系列衞星中，測圖精度要求最高的科研型衞星，搭載了雙線陣立體相機、激光測高儀等有效載荷，突破了亞米級立體測繪相機技術，能夠獲取高空間分辨率光學立體觀測數據和高精度激光測高數據。高分七號不僅具備同軌道前後視立體成像能力及亞米級空間分辨率優勢，還能利用激光測高儀獲得的高精度高程信息，大幅提升光學立體影像在無控條件下的高程精度，實現民用1:10000比例尺衞星立體測圖。

高分七號衞星的主要用戶部門分別為自然資源部、住房和城鄉建設部、國家統計局。高分七號衞星和長征四號乙運載火箭分別由中國航天科技集團有限公司所屬中國空間技術研究院、上海航天技術研究院研製。