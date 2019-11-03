不滿改用人臉識別系統　遊客起訴杭州動物園

浙江杭州大學教授郭兵早前在「杭州野生動物世界」，辦理了一張價值1360元（人民幣．下同，約1538港元）的雙人年卡，詎料不久後他收到園方通知，稱系統已升級為人臉識別，未註冊的用戶將無法正常入園。郭兵對此不滿，雙方協商未果下，郭兵上周一（10月28日）向杭州市富陽區人民法院提起訴訟，希望動物園退還年卡卡費和承擔案件訴訟費。

位於杭州市區西南郊的杭州野生動物世界，是內地國家4A級景區。內媒周日（11月3日）報道，郭兵在今年4月27日辦理上述年卡，持有者可在年卡有效期內無限次入園遊玩。郭兵憶述，辦理年卡時自己填寫了姓名、手機號碼等個人資料，還錄入了指紋。工作人員告訴他，收錄指紋是為比對身份，防止他人冒用。

及至10月17日，他收到園方短訊通知，稱園區年卡系統已升級為人臉識別，原指紋識別取消；未註冊人臉識別的用戶，10月17日後將無法正常入園，持有者須盡快攜帶年卡，到園區年卡中心辦理升級業務。10月26日，郭兵前往該園時，發現園區內各種年卡廣告已在宣傳人臉識別。

年卡中心工作人員向他表示，園區的指紋識別系統已全部停用，年卡閘機用的都是人臉識別，用戶須註冊人臉訊息，才能繼續使用年卡和入園；如郭兵要退卡，則須按照正常門市價，補足此前入園的費用。由於雙方協商未果，郭兵遂提起訴訟。

園方負責人袁女士稱，更改系統旨在方便消費者快速入園；又稱年卡用戶入園須比對身份，指紋識別偶爾會出現遲滯；更稱從試行期的統計而言，人臉識別確實有效提升消費者的入園效率。袁女續稱，不少旅客像郭兵一樣，對人臉識別存在顧慮；公園也給出折衷方案，即不必註冊人臉訊息，刷年卡也可以入園，但用戶每次入園須到年卡中心核實身份，證明是本人使用。

郭兵則認為，他的面部特徵等屬於個人敏感資訊，一旦洩露、被非法提供或濫用，將極易危害包括他在內的消費者的人身和財產安全；園區在未經他同意下，通過升級年卡系統強制收集個人生物識別資訊，嚴重違反法律相關規定，損害他的合法權益。目前，杭州市富陽區人民法院已決定正式受理此案。