傳動物園黑猩猩抽煙　官方否認：遊客斷章取義

內地近日熱傳一段片段，顯示安徽合肥野生動物園，有黑猩猩疑在園內抽煙，引起網民關注。不過有涉事動物園工作人員予以否認，稱該段影片並非發生在該園，應該是有遊客斷章取義。

網傳片段顯示，該隻黑猩猩蹲在草地上抽煙，全程貌似樂在其中。有工作人員事後堅決否認事件，並稱片中猩猩所抽的煙，絕非動物園所提供，「你說是網友給你們發的，我昨天也接到這個網友的電話，當時這個女子她聲音很年輕，就覺得她很奇怪，問的這個問題。」

職員續稱，該名神秘女子致電園方時，先告訴他動物園內有猩猩抽煙，然後再問該猩猩身體狀況如何，「我當時就覺得這位遊客很奇怪，我說沒有聽說猩猩抽香煙呀。因為我們是在前面這一塊接待工作，不在園區裏面，那麽有一些遊客素質比較低下，他可能會拿一些香煙頭給猩猩，然後猩猩會學人的動作，這也是有的。」

職員重申，該園工作人員通常會從旁觀看，「發現這個問題肯定會制止的，但是目前為止我們沒有接到任何通知說，有猩猩抽香煙反饋到我們這邊，而且現在的遊客只有個別素質低的，他只是好奇，他並不會真的點一根香煙扔下去給牠抽，所以這個事情應該是不會存在的。」