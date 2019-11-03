維護政治安全社會穩定　趙克志：深化反顛覆反分裂鬥爭

身兼國務委員的公安部部長趙克志，上周六（11月2日）出席會議時表示，有關部門要統一對推進國家治理體系和治理能力現代化，給公安工作提出的新要求的認識；着力提升公安機關維護國家政治安全和社會穩定的能力水平；突出政治建設，毫不動搖地堅持黨對公安工作的絕對領導；並強調不斷深化反滲透、反顛覆、反分裂、反邪教、反恐怖鬥爭。

趙克志在會上提到，相關部門須學習貫徹十九屆四中全會精神，相關部門應毫不動搖地堅持政治建警、改革強警、科技興警、從嚴治警，着力鍛造「四個鐵一般」的公安鐵軍，切實擔負起黨和人民賦予的新時代使命任務。

趙又表示，要緊緊圍繞堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總目標；要突出政治建設，牢牢把握「公安姓黨」的根本政治屬性，毫不動搖地堅持黨對公安工作的絕對領導，貫徹黨對公安工作的全方位領導，切實把黨的領導貫徹落實到政治、思想、組織等各方面，以及決策、執行、監督等各環節。

趙強調，相關部門應強化能力建設，深化改革創新，着力提升公安工作現代化水平；推進法治建設，不斷提高公安工作法治化水平；狠抓基層基礎，夯實打牢公安機關社會治理根基；加強自身建設，着力鍛造「四個鐵一般」的公安鐵軍。