監管懸浮粒子不力　淮北成全省PM2.5最嚴重城市

內地當局重視空氣污染管治問題，但安徽淮北市近日被揭有關部門監管不力，令市內揚塵問題嚴重，微細懸浮粒子（PM2.5）平均濃度成全省最高。安徽省第一生態環保督察組公布數據顯示，截至上周二（10月29日），該市的可吸入懸浮粒子（PM10）濃度為全省第二，空氣優良天數同比下降5.3%，情況嚴重。

督察組表示，市內共有150個工地、32個混凝土攪拌站、71間磚瓦窰廠、16個煤礦和6間選媒廠，相關企業未有嚴格落實揚塵污染防治措施，車輛經過附近路段揚起灰塵，能見度極低，造成空氣污染。

生態環境部門在今年1月至9月檢查4686個地點，當中發現3461個污染點，其中存揚塵問題的地盤共1432個，佔73.9%。督察組日前再次查訪問題地點發現，相關問題仍然存在，發現部分地盤存在應付檢查的情況。督察組發現在2017年未通過驗收指標的企業原應停產整改，但仍有8個攪拌廠仍在生產，其中金龍混凝土有限公司被指存在虛假驗收的情況。

督察組指出，該市有關部門未落實生態環保職責，監管力度不足，相關責任未落實，執法力度也不夠，令當地的環境污染問題未有良好的管治和形成長效和健全的機制。