內地超市半價售豬肉　市民瘋搶猶如「喪屍」

內地周日（3日）網上瘋傳一段影，內容指廣西欽州市一間超市當天推出特價豬肉，惹來市民爭相搶購。影片中數十人將肉檔重重包圍，有人甚至爬上櫃台搶肉，有網民看後笑稱以為那些人在「搶金」，更有人指畫面「好像生化危機中的喪屍」。

據超市工作人員稱，活動屬員工內部促銷活動，為期2天，以特價發售的豬肉售完即止。該工作人員又稱，原價每半公斤28.8元（人民幣‧下同，約32.5港元） 的豬肉，特價只售每半公斤約17元（約19港元）。但據記者向居民了解，當地現時豬肉價格每半公斤約35元（約40港元），換言之，特價豬肉價錢平近一半。

而作為內地畜牧業大省和生豬主產區的安徽，上周五（1日）印發《關於穩定生豬生產促進轉型升級實施意見》（下稱《意見》），當中提出，今年底該省豬肉供應自給率將達99%以上，到2025年，全省養加宰銷一體化企業達100家以上。

《意見》就穩定當前生豬生產、加快產業持續健康發展、完善動物疫病防控體系、強化政策措施保障等方面提出具體說明，內容明確要立足當前恢復生產保障供應，着眼長遠轉變方式促轉型。

而為達至該目標，《意見》要求當地落實今年以來國家相關部門推出的一系列政策，包括對種豬場和規模養豬場（戶）給予貸款貼息；支持種豬場和規模養豬場（戶）興建、擴建及異地重建；推進生豬全產業鏈疫情防控；支持生豬產品生產加工企業在農貿市場建設專賣區；以及保障畜禽養殖廢棄物處理等設施的用地需要等。