台國安局安維特勤成軍在即　將加強保護總統候選人

台灣2020年總統大選尚有不足70日就舉行，台灣的國家安全局將成立「安維7號」特勤負責保護參選人，而成軍典禮將於周四（7日）舉行。有軍方人士周日（3日）指出，目前會安排6組人員進行維安作業，若最後參選人編組少於6組，將視情況調整維安人力。

據消息指，依照目前表態參選的組數推估應為3組，若最後超出預計，將動用預備計劃運用人力、資金與車輛；接目前已準備的5組人員，加上1組備用人員，因此最多可有6組編組。

國安局又指出是次大選的維安等級將是歷屆最高，包括保護參選人免受無人機或雞蛋攻擊。另目前已有近400人完成首階段的特勤訓練，將有約350人進入第二階段特勤「專精訓練」，預計會由55名特勤維安人員成一小組，保護參選人安全。

目前已表態的總統參選人分別有民進黨籍的蔡英文總統、國民黨籍的高雄市長韓國瑜；台立法院亦在上月底通報，國安局除原訂購置39輛安維任務車輛，將同時動用軍方單位的第一預備金，增購24輛各型警備車，總計安維任務購置車輛達63輛。