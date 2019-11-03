PTT刪過千異常帳號　知情者：多為挺蔡英文網軍

台灣知名網上討論區「台大批踢踢實業坊」（PTT）今年10月起，陸續清除異常帳號。據統計，自10月7日起至上周六（11月2日），PTT已清除多達1154個帳號；若以每個帳號價值8000元（新台幣．下同，約2089港元）計算，相關公關公司損失約為923萬元（約241萬港元）。有知情者稱，該批網軍帳號多在PTT中，發文支持蔡英文或批評韓國瑜等。

據悉早在今年3月，有藍營立委揭露，台行政院農委會編列1450萬（約379萬港元）預算資助網軍，並稱後者利用各大網絡討論平台，替執政黨宣傳、引領話題和帶動輿論風向。PTT在今年7月曾大量清除784個帳號，理由是該批帳號都屬同一人或同一集團持有及使用。

另有消息稱，目前PTT帳號市面上喊價約為8000元；但若帳號持有者公開或私下出售帳號，經PTT站方調查確認後，帳號將一律刪除；而近日PTT站方在不到1個月內，又刪除1154個異常帳號。有多位PTT使用者近日發文，稱當中不少被刪帳號的網軍，都使用相同句型回應，基本上就是幫台灣的蔡英文總統加油，批評台北市長柯文哲，以及批評國民黨總統提名人韓國瑜等。

目前不少PTT使用者認為，被刪帳號大部分都來自於與民進黨合作的公關公司所持有。有網民則發文分析，稱相關公關公司面對背後的金主，是用KPI來算業績，因此在呈現時，要靠標題的關鍵字去增加網絡曝光度；又指過去公關公司間不會惡性競爭，但現在常發現有互相攻擊的狀況。

資料顯示，PTT是在1995年，由幾位台大資工系學生所架設的電子布告欄（BBS），目前已是台灣當前最大的BBS網站。目前的經營者及管理者並非全部來自台大師生，也不屬台大學校管理，至今PTT每日瀏覽人數約為15萬人次。