男嬰出生僅50天疑兩度受虐　肛門插繡花針顱腦胸肋骨折

四川成都一名剛出生50天的男嬰軒軒，上周四（10月31日）晚被緊急送院，經診治發現，男嬰肋骨顱腦多處骨折，須轉入兒科深切治療病房留醫。惟在10多天前，醫生已從軒軒肛門處取出一根3.5厘米長的繡花針，懷疑傷勢是受虐所致。據悉男嬰雙親已否認施暴，目前男嬰仍在深切治療病房，尚未度過危險期。

急診科醫生解釋，事發當晚男嬰是被救護車送至醫院，且隨即轉入兒科深切治療病房。內媒記者翌日發現，軒軒的父母與護士剛帶男嬰做完顱腦CT和胸部常規檢查，只見男嬰全程戴氧氣罩，呼吸微弱。檢查報告則顯示，該男嬰的顱腦多處骨折，左側第7、8、9肋骨前段陳舊性骨折。

軒軒的王姓母親表示，他們一家5口住在四川崇州三江鎮某村，平時夫妻在家照料孩子，沒去上班。男嬰的張姓父親則指，上周四（10月31日）上午，自己為孩子餵奶時未見異常，但到了下午約3時30分，他發現孩子嗜睡，「怎麼整都整不醒。」他發現男嬰臉色蒼白，呼吸困難，手腳冰涼和開始抽搐，隨即把孩子送往崇州當地醫院。

軒軒的張姓祖父稱，當天崇州醫院就兩度下發病危通知書，並通過救護車把孩子送到成都市婦女兒童中心醫院，醫生進一步診斷後判斷孩子腦部多處骨折。對於此前男嬰入院，王姓母親辯稱，自己當時將孩子放在床邊，詎料對方從床上掉到地上，遂送院治理。然而有護士表示，在10月18日為軒軒換尿布時，卻發現孩子肛門處插有繡花針。

內媒表示，該根插入嬰兒肛門的針，其四分之三部分呈黑色，只有四分之一是銀色。警方則稱，男嬰父母曾往派出所做筆錄，「因為是繡花針，所以警方排除了是醫院醫用針的可能性。」警方又表示，孩子父母當時並未有任何異常反應。

主診醫生表示，男嬰未來可能出現嚴重後遺症，至今仍依靠呼吸機維生。該醫生懷疑，男嬰傷勢或由外力所致，但傷者父母均作否認。有見及此，醫生要求孩子父母簽下告知書，並籲請男嬰家屬盡力弄清孩子此次病症的肇因。據悉軒軒的父親已簽字同意，並向醫生表示，孩子的祖母將會照料軒軒。