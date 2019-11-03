外籍男爬客機起落架被捕　警方搜出俄文筆記

台灣一名外籍男子上周六（2日）闖入桃園機場跑道，試圖爬上中華航空編號CI0028飛往帛琉的客機起落架上，疑欲偷渡但最終被航警拘捕。台灣傳媒報道，該男子落網後保持沉默，警方在其背包內搜出一本寫滿俄文的筆記本，但男子不願交代細節。案件周日（3日）被移交至桃園地檢署偵辦。

桃園機場指出，涉事航班上周六下午1時55分在S1跑道滑行準備起飛，但該男子突然從草叢跑出並爬上客機起落架，後方的韓亞航班客機機長發現後，立即通知控制塔。航空警察局隨即派員趕往現場，將該男子拘捕。事後，警方會同移民署人員以不同語言詢問，但男子始終不發一言。

警方其後在男子背包中發現有一本寫滿俄文的筆記，便試圖利用筆談方式，希望與男子溝通，但男子不為所動。惟移民署人員嘗試用俄文溝通時，男子略有反應，斜視移民署人員。另外，男子被拘留期間，不讓人觸碰他所攜帶的聖經，且只微量喝水和吃了一片麵包。

警方表示，由於男子已入侵管制區，且涉嫌影響航空安全，警方當務之急要查明他如何進入管制區。對於男子如何進入台灣，是否偷渡等仍有待查證，如屬非法入境，男子將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科9萬元新台幣（約2.35萬港元）以下罰金。